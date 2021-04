PyroGenesis ernennt Berater für Investor & Corporate Relations in Europa

MONTREAL, QUEBEC (1. April 2021) – PyroGenesis Canada Inc. (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY) (das „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“), ein Hightechunternehmen, das plasma-atomisiertes Metallpulver, umweltfreundliche Plasma-Abfall-zu-Energie-Systeme und saubere Plasmabrenner-Produkte entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt, hat die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), eine deutsche Investment Banking Boutique, zum 1. April 2021 für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten zum Berater für Investor und Corporate Relations in Europa ernannt.

Das Unternehmen hat mit der DGWA ein monatliches Auftragshonorar, zahlbar am 15. Geschäftstag jeden Monats (in Deutschland), als Vergütung für die Dienste vereinbart. Das Unternehmen kann die Vereinbarung mit der DGWA zu jeder Zeit durch schriftliche Vorlage einer Kündigung mit einer Frist von fünfundvierzig (45) Tagen kündigen. Die DGWA hält keine Beteiligung, direkt oder indirekt, am Unternehmen oder seinen Wertpapieren und hat weder das Recht noch die Absicht, eine Beteiligung zu erwerben.

Das Führungsteam der DGWA verfügt über eine 25jährige Erfolgsbilanz im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse von KMUs weltweit. Das Unternehmen hat Firmensitze in Frankfurt und Berlin, Deutschland, und war an mehr als 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheausgaben, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie Informationsveranstaltungen und Aufklärungskampagnen beteiligt.

PyroGenesis ernannte die DGWA mit dem Ziel, sowohl die europäische Finanzwelt als auch die Industrie auf die firmeneigene fortschrittliche Plasmatechnologie von PyroGenesis aufmerksam zu machen.

„Wir freuen uns, mit der DGWA zusammenzuarbeiten, um in den europäischen Finanzmärkten besser sichtbar zu werden und mögliche Kunden in Europa auf unsere Produktangebote aufmerksam zu machen“, äußerte Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorstandsvorsitzender von PyroGenesis. „Unser Verkaufswachstum und neuer Schwung, die kurzfristigen Gewinn versprechen, zusammen mit unserer Verpflichtung zu grüner Produktion, die Unternehmen in Bergbau und Metallurgie helfen, ihre Klimaneutralitätsziele zu erreichen, entsprechen den Erwartungen nachhaltigkeitsbewusster europäischer Investoren und Stakeholder“.