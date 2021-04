Commercial Payments as-a-Service bietet hochspezialisierte Zahlungsprodukte- und Services

Der Markt für Finanzdienstleistungen hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Banken haben große Teile ihres traditionellen Geschäftsmodells automatisiert und ihr Alleinstellungsmerkmal durch Unternehmen verloren, die innovative, meist internetbasierte Technologien mit Finanzdienstleistungen verbinden.

Die so genannten FinTechs betreiben kein einziges Filialnetz, bieten ihren Kunden aber in den klassischen Segmenten der Sparkassen und Kreditinstituten alles von Finanzierung, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr und sonstigen Bank-Dienstleistungen und jagen so den etablierten Finanzinstituten Marktanteile in all ihren Wertschöpfungsbereichen ab.