Clarity Gold mobilisiert zweites Bohrgerät für laufendes Bohrprogramm in Quebec

Vancouver, BC - 7. April 2021, Clarity Gold Corp. ("Clarity" oder das "Unternehmen") (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FSE: 27G) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts auf dem Projekt Destiny in Abitibi begonnen hat. Das Bohrgerät wird seine Arbeit in der Zone GAP aufnehmen, einer nur wenig durchbohrten Zone entlang des Streichens und östlich der Zone DAC. Das Bohrgerät wird mehrere Bohrungen abschließen, die historische Bohrungen ergänzen und die Zone GAP in der Tiefe erproben sollen. Herausragende Ergebnisse aus früheren Bohrungen in der Zone GAP beinhalten 16,1 g/t Au auf 6 m von 85,5 m, einschließlich 90,3 g/t Au auf 1 m.