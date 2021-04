---------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: windeln.de SE

Straße, Hausnr.: Stefan-George-Ring 23 PLZ: 81929

Ort: München

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 391200QX3JB9AM3VJG21

2. Grund der Mitteilung



X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen



Natürliche Person (Vorname, Nachname): DELIN XIONG Geburtsdatum: 18.06.1976



4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



HedgeStone Multi-Strategy Global Consumer Fund



5. Datum der Schwellenberührung:



30.03.2021



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.)

neu 21,8 % 0,00 % 21,8 % 12080280 letzte 15,18 % 0,00 % 15,18 % / Mittei-

lung



7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE000WNDL128 2632899 0 21,8 % 0,00 % Summe 2632899 21,8 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher -XIONG, DELIN % % % -RYAN CAPITAL % % % MANAGEMENT COMPANY

LIMITED

-HEDGESTONE 21,80 % % 21,80 % MULTI-STRATEGY GLOBAL

CONSUMER FUND



9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum



02.04.2021



