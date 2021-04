Auch heute an der Börse eher wenig Bewegung - zwar erreichen der Leitindex S&P 500 und der Dow Jones jeweils neue Allzeithochs, aber die Anstiege geschehen derzeit in Zeitlupe. Aber es nun aktuell gibt interessante Zahle

Auch heute an der Börse eher wenig Bewegung - zwar erreichen der Leitindex S&P 500 und der Dow Jones jeweils neue Allzeithochs, aber die Anstiege geschehen derzeit in Zeitlupe. Aber es nun aktuell gibt interessante Zahlen über die Geldströme an der Börse - so sind in den letzten fünf Monaten mehr Geld in die Aktienmärkte geflossen als in den vorherigen 12 Jahren! Das deutet jedoch darauf hin, dass die Investoren in den Aktienmärkten schon stark investiert sind und erhöht damit die Chance auf eine Korrektur. Heute im Fokus die US-Erzeugerpreise, die den stärksten Anstieg seit dem Jahr 2011 zeigten. Immer mehr deutet auf einen starken Anstieg der Inflation!

