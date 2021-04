Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Die Sektkorken knallen heute bei Covestro. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 57,92 EUR. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 59,04 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Schließlich steht dieser Indikator bei 51,57 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

