Die US-Krypto-Plattform Coinbase ist heute an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq per Direktplatzierung gestartet. Für Cyberdevisen ist es ein Meilenstein auf dem Weg zur breiten Anerkennung an der Wall Street.

Die US-Krypto-Plattform Coinbase ist heute an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq per Direktplatzierung gestartet. Für Cyberdevisen ist es ein Meilenstein auf dem Weg zur breiten Anerkennung an der Wall Street.