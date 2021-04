Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn Pfeiffer Vacuum ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 163,20 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 165,08 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

