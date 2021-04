Anlegerverlag Ist PowerCell noch zu retten? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.04.2021, 08:48 | 220 | 0 | 0 20.04.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen weiter ungeduldig auf positive Entwicklungen an der Börse warten. Denn nachdem vor drei Wochen der Aktienkurs deutlich angestiegen ist, musste der Kursverlauf seitdem fast ausschließlich Rückgänge in Kauf nehmen. Wie geht es jetzt mit PowerCell weiter? Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie PowerCell aussehen. Denn trotz schwankender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Gesterm sank der Aktienkurs um 3,4 Prozent und 0,81 Euro gegenüber dem vorherigen Börsentag. Dadurch lag der Wert der Aktie aktuell bei nur noch 23,02 Euro. Der Anstieg vor drei Wochen konnte sich mit mehr als 15 Prozent noch sehen lassen, seitdem ging es jedoch nur noch bergab. Zuletzt wurde noch bekannt, dass vom kanadischen Unternehmen HTEC ein Auftrag zur Installation einer Wasserstoff-Tankstelle eingegangen ist. Dieses Projekt soll bis zum zweiten Quartal 2022 realisiert werden. Kurzfristig konnte diese Nachricht für einen Aufschwung an der Börse sorgen. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



