Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Budapester Börse im Plus Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag überwiegend mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Auch an den europäischen Leitbörsen, etwa in Frankfurt oder London, ging es abwärts. Mit Blick auf die Osteuropa-Börsen konnte sich …