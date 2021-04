---------------------------------------------------------------------------

InterCard AG Informationssysteme: Endgültige Jahreszahlen und Geschäftsbericht 2020



Die InterCard AG Informationssysteme bestätigt ihre vorläufigen Jahreszahlen 2020 und veröffentlicht ihren Geschäftsbericht.



Nach testierten Zahlen sind die Umsatzerlöse im Konzern auf TEUR 20.662 gestiegen. Im Vorjahr hatte der Konzernumsatz noch bei TEUR 19.147 gelegen.

Das EBITDA stieg im Jahr 2020 auf TEUR 2.315, im Jahr 2019 lag es noch bei TEUR 1.840 und im Jahr 2018 bei TEUR 987. Das EBIT stieg auf TEUR 1.175 nach TEUR 798 im Vorjahr und TEUR 342 im Jahr 2018. Das EBT erreichte TEUR 1.047 nach TEUR 675 in 2019 und TEUR 255 in 2018. Der Jahresüberschuss stieg auf TEUR 532 nach TEUR 241 in 2019 und TEUR 83 in 2018.



Der Geschäftsverlauf bleibt im ersten Halbjahr 2021 weiterhin uneinheitlich. Ein Teil unserer Geschäftsfelder ist auch heute nur geringfügig von der Pandemie betroffen. Ein anderer Teil ist durch Schließungen im Hochschulbereich belastet, derzeit allerdings abgefedert durch einen relevanten Anteil an vergleichsweise stabilem Bestandsgeschäft.

Der vollständige Geschäftsbericht mit weiteren Informationen steht unter www.intercard.org/investoren als Download zur Verfügung.

Besuchen Sie uns außerdem online auf der 31. Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK), am 4. Mai um 9.40 Uhr. Teilnehmen war noch nie so einfach: Sie senden uns bis heute um 16.00 Uhr eine E-Mail und wir senden Ihnen den Zugangscode:

investor.relations@intercard.org



Kontakt:



Stefan Thoma

InterCard AG Informationssysteme

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen



Telefon: +49 (0)7720-9945-48

investor.relations@intercard.org



www.intercard.org



InterCard im Jahr 2020 und in Zukunft



InterCard hat das Jahr 2020 genutzt, um die Weichen zu stellen für mehr Innovation, neue Märkte und weiteres Wachstum.



Unser Chipkartensystem haben wir zu einem zentralen ID-System gemacht, das jetzt weit mehr kann als nur die Identifikation und das Bezahlen mit der Chipkarte. Das neue System verarbeitet und speichert den Großteil aller relevanten Daten jetzt nicht mehr dezentral auf der Chipkarte, sondern zentral im System und ermöglicht dadurch die maximale Vernetzung: Vom ERP-System bis zum Smartphone und auch über mehrere Systeme hinweg - und das in Echtzeit. Um das zu erreichen, haben wir die besten Elemente aller Systeme unserer Unternehmen zusammengeführt, weiterentwickelt und dadurch neue Maßstäbe gesetzt: Entstanden ist das ID-System der nächsten Generation.