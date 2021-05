Der Newsflow dürfte in nächster Zeit steigen, hat Kalamazoo doch jetzt gleich zwei Bohrprogramme am Start.

Goldexplorer Kalamazoo Resources ( WKN A2PTCL / ASX KZR ) hat seine Aktivitäten in Australien deutlich hochgefahren. Nachdem man erst vor Kurzem den Beginn eines Bohrprogramms auf dem South Muckelford-Projekt im Bundesstaat Victoria meldete, drehen sich nun auch abermals die Bohrer auf dem Ashburton-Projekt in Western Australia. Hier hatte das Unternehmen schon vor einiger Zeit vielversprechende Ergebnisse erzielt.

- 9 Meter mit 5,52 g/t Gold, davon 1 Meter mit 22,1 g/t Gold,

- 9 Meter mit 4,03 g/t Gold, davon 1 Meter mit 17,8 g/t Gold,

- 7 Meter mit 4,25 g/t Gold, davon 3 Meter mit 7,99 g/t Gold und

- 9 Meter mit 3,03 g/t Gold, davon 2 Meter mit 9,71 g/t Gold

erbohrt!

Mit der nun angekündigten zweiten Bohrphase zielt man auf Ausdehnungen von Vererzungstrends östlich und westlich der Tagebaugrube Waugh ab, die nahe der Oberfläche liegen. Ähnliche Strukturen sucht man auch im Zielgebiet Connies Find. Mehrere hochgradige, stark abfallende Vererzungsstrukturen im Gebiet Peake wird man genauso untersuchen wie subparallele Vererzung im nahegelegenen Zielgebiet Titus. Darüber hinaus wird das Unternehmen Bohrungen auf West Olympus durchführen, mit denen man eine signifikant vererzte, von Norden nach Süden verlaufende Struktur testen will.



Bohrstandorte der Phase II; Foto: Kalamazoo Resources

Darüber hinaus zielt Kalamazoo mit so genannten Aircore-Bohrungen auf neue Entdeckungen unter einer dünnen Abdeckung in den Gebieten St Helens und Petra ab, die bislang kaum bzw. gar nicht mit Bohrungen untersucht wurden. Darüber hinaus will das Unternehmen ein neues Zielgebiet mit Rückspülbohrungen untersuchen, das unter einem stark verwitterten Regolith in Corfu liegt und laut Kalamazoo zahlreiche geologische Gemeinsamkeiten mit der Mt Olympus-Lagerstätte aufweist.

Wie das Unternehmen zudem mitteilte, fährt man damit fort, weitere Bohrziele auf mehreren anderen Zielgebieten innerhalb eines Radius von 5 Metern um die Mt Olympus-Ressource herum zu generieren.

Fazit: Angesichts des bereits fortgeschrittenen Bohrprogramms auf South Muckelford, der jetzt in Angriff genommenen Bohrungen auf Ashburton und der sich nun doch nähernden Entscheidung zur Vergabe vielversprechender Landpakete in unmittelbarer Nähe zur Weltklassemine Fosterville von Kirkland Lake Gold dürfte in den kommenden Wochen ein starker Newsflow von Kalamazoo zu erwarten sein. Risikobereite Anleger sollten sich unserer Ansicht nach die Gesellschaft zumindest schon einmal auf die Watchlist setzen.

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Besuchen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Kalamazoo Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Kalamazoo Resources) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Kalamazoo Resources entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Kalamazoo Resources profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.