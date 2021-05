07.05.2021 / 07:05 CET/CEST

HBM Healthcare Investments erzielt im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Jahresgewinn von CHF 756 Millionen; Erhöhung der beantragten Barausschüttung auf total CHF 12.50 je Aktie - Medienmitteilung inkl. Jahresrechnung (PDF)

Zug, 7. Mai 2021



HBM Healthcare Investments erzielte im Geschäftsjahr 2020/2021 mit CHF 756 Millionen den höchsten Gewinn seit Gründung vor zwanzig Jahren. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg im Berichtsjahr um mehr als die Hälfte an (+52 Prozent); die HBMN-Aktien rentierten mit 79 Prozent.



Hauptgewinntreiber waren Börsengänge und Übernahmen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen. Damit stellt die Gesellschaft im Jubiläumsjahr den Erfolg ihrer Investitionsstrategie eindrücklich unter Beweis. Insgesamt investierte HBM Healthcare Investments in zwanzig Jahren rund CHF 2 Milliarden in mehr als 160 private Unternehmen und unterstützte so die Entwicklung zahlreicher medizinischer Innovationen.



Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des guten Geschäftsgangs eine deutlich höhere Barausschüttung von insgesamt CHF 12.50 je Aktie in Form einer Nennwertrückzahlung. Davon entfallen CHF 9.50 auf die ordentliche Auszahlung (bisher CHF 7.70) und CHF 3.00 auf eine einmalige Jubiläumszahlung.

Rekordgewinn von CHF 756 Millionen



Mit CHF 756 Millionen erzielte HBM Healthcare Investments im Geschäftsjahr 2020/2021 den höchsten Gewinn seit ihrer Gründung. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg im Berichtsjahr um 52 Prozent. Die Aktionäre erzielten einschliesslich Ausschüttung gar eine Rendite von 79 Prozent.

Die privaten Unternehmen (einschliesslich der börsenkotierten Unternehmen, die aus dem Portfolio der privaten Unternehmen stammen) legten insgesamt um CHF 662 Millionen zu. Der Mehrwert resultierte hauptsächlich aus den zwölf Börsengängen (BioAtla CHF 94 Millionen, Harmony Biosciences CHF 79 Millionen, Cathay Biotech CHF 76 Millionen, ALX Oncology CHF 49 Millionen, Instil Bio CHF 36 Millionen, Übrige CHF 76 Millionen) und den sieben Unternehmensverkäufen im Berichtsjahr (Viela Bio, Forbius und Corvidia je CHF 22 Millionen, Übrige CHF 18 Millionen). Die Summe der übrigen Neubewertungsgewinne belief sich auf CHF 168 Millionen. Davon entfallen CHF 123 Millionen auf Marktpreisveränderungen kotierter Titel (SpringWorks CHF 49 Millionen, Pacira BioSciences CHF 30 Millionen, Übrige CHF 44 Millionen) und CHF 45 Millionen auf Wertanpassungen bei privaten Unternehmen im Rahmen der Bewertungsrichtlinien. Darin enthalten sind Wertberichtigungen von CHF 16 Millionen, welche bei einigen kleineren Investitionen aufgrund von unzureichenden Studienergebnissen vorgenommen wurden.