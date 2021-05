Anlegerverlag BioNTech: Das sind die nächsten Kursziele! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.05.2021, 12:48 | 151 | 0 | 0 07.05.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Volatilität bei BioNTech in dieser Woche sucht seinesgleichen. Die Schwankungen – also der Abstand zwischen Tageshoch und Tagestief – umfassten seit Dienstag mindestens 20 Prozent täglich. Gestern lagen sogar rund 25 Prozent zwischen den beiden Tages-Extrema. Nichts für schwache Nerven also. Doch wie geht es bei BioNTech jetzt weiter? Ist der Höhenflug der Aktie (April: +70%) jetzt erst einmal vorbei? Aus charttechnischer Sicht sind solche Schwankungen nach einem extremen Höhenflug, wie wir ihn im April gesehen haben, vollkommen normal. Dazu kamen insbesondere in dieser Woche gleich mehrere kursbewegende News. Zunächst die Forderung der USA nach der Aufhebung der Patentrechte für Impfstoffe, dann die Einmischung von Bundeskanzlerin Merkel und überdies noch der Antrag auf Zulassung des Impfstoffs auch für Jugendliche. Empfehlung für Anleger: Angesichts der hohen Unsicherheit bei BioNTech-Aktionären haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Wie weit geht es noch runter? Wann steigen die Kurse wieder? All das lesen Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie hier ausnahmsweise kostenfrei abrufen können.





