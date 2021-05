Anlegerverlag Wasserstoff-Aktien vor dem Totalabsturz! Für Plug Power geht es heute um Alles! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.05.2021, 07:27 | 2160 | 0 | 0 11.05.2021, 07:27 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Dienstag könnte für den gesamten Wasserstoffsektor so etwas wie eine Richtungsentscheidung für die kommenden Wochen fallen. Seitdem zahlreiche Titel noch Ende Januar ihre Allzeithochs markiert hatten, befinden sich die Aktien in einer ausgeprägten Korrektur, die sich zuletzt sogar noch beschleunigt hat. Heute könnte nun der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power das Ruder für die gesamte Branche herumreißen. Vor einer Woche veröffentlichten Ballard Power und Nel ASA eher durchwachsene Quartalsergebnisse und verstärkten damit den Abwärtstrend bei Wasserstoff-Aktien. Heute gibt nun Plug Power seine Zahlen bekannt und könnte mit einer positiven Überraschung einem ganzen Sektor endlich wieder Halt geben. Doch die Vorzeichen sind eher düster. Denn Plug Power musste zuletzt Unregelmäßigkeiten bei der 2018er- und 2019er-Bilanz und auch bei den vorläufigen Zahlen für 2020 einräumen. Empfehlung für Anleger: Angesichts der Brisanz um Plug Power, haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Jetzt noch schnell alle Aktien verkaufen? Oder vielleicht sogar auf Schnäppchenjagd gehen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.





