Das Unternehmen hat 364.600 CAD durch die Ausübung von rund 7.292.000 Flow-Through-Warrants eingenommen.

Wer sich gewundert hatte, woher der Druck kam, der in jüngster Zeit auf dem Kurs von Searchlight Resources Inc. ( TSXV:SCLT; FRA: 2CC2 ) lag, bekam heute die Erklärung nachgeliefert. Das Unternehmen teilt mit, dass es 364.600 CAD durch die Ausübung von rund 7.292.000 Flow-Through-Warrants eingenommen hat. Die Ausübungsfrist für die Warrants wäre am 26. Mai 2021 abgelaufen.

Stephen Wallace, CEO des Unternehmens, will die zusätzlichen Mittel nutzen, um das Explorationsprogramm für die kommende Feldsaison zu erweitern. Die Mittel fließen insbesondere in die Erkundung von des Kulyk Lake Critical Rare Earth Projekts, das Searchlight vor kurzem erweitert hat und auf das Goldgrundstück Bootleg Lake, auf dem bei jüngsten Bohrungen neue goldhaltige Strukturen gefunden wurden.

Searchlight Resources exploriert ein großes Portfolio an Liegenschaften in Saskatchewan. Das wachsende Portfolio von Searchlight umfasst vier in der Vergangenheit produzierende Goldminen in der Nähe des Bergbauzentrums Flin Flon sowie große Grundstücke in den produktiven Grünsteingürteln von Saskatchewan, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

CEO Stephen Wallace als „vorsichtiger Schachspieler“ und Stratege

John Kaiser, einer der bekanntesten nordamerikanischen Börsenbriefschreiber für Junior-Gesellschaften, hat Searchlight kürzlich auf seine „Bottom-Fish“ Liste genommen. Seine Beschreibung von CEO Stephen Wallace liefert ein treffsicheres Porträt. Kaiser schreibt: „CEO Stephen Wallace kommt mir vor, wie einer dieser vorsichtigen Schachspieler, die ihre Figuren so bewegen, dass keine Aufregung aufkommt, bis ein unausweichliches Schachmatt gähnt“

„Das eigentliche Spiel ist, ob der Grünstein mit seinen großen Scherflächen auf der Saskatchewan-Seite des Flin Flon VMS-Distrikts ein Goldpotenzial hat, das besser ist, als es die früheren Mom-and-Pop-Betriebe vermuten lassen, die im vergangenen Jahrhundert kleine Minen betrieben haben. Das 3-Loch-Programm unterhalb der Henning-Mahoney-Abbaustätten mag nicht nach viel aussehen, aber es wird wahrscheinlich hochgradige Goldblitze liefern.“ (Kaisers Text stammt aus der Zeit vor der Veröffentlichung der Bohrergebnisse; Anm. d. Verf.)

„Was Stehen Wallace jedoch sucht, ist der Beweis, dass die schmalen Ausläufer genug Gold zwischen sich haben, um größere Zonen zu rechtfertigen, die sich als Grundlage tief verwurzelter orogener Systeme erweisen, deren oberflächennahe Teile sich für Tagebaue im Hinterhof von Flin Flon eignen, den Hudbay als mögliche zukünftige Geisterstadt ausgeschrieben hat.“

Das trifft die Sache genau. Gerade mit seiner ruhigen Art ist Stephen Wallace immer für Überraschungen gut. Wir werden sehen.