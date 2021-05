Der Dax verabschiedete sich mit einem wahren Paukenschlag ins Wochenende, womit die morgige Sitzung jetzt absolute Hochspannung verspricht. Sah es im Verlauf der Feiertagswoche so aus, als würde der Index unter die 15.000-Punkte-Marke rutschen, folgte am Donnerstag eine spektakuläre Kehrtwende. Denn ausgehend vom Tagestief bei 14.816 Zählern katapultierte sich der Index 400 Punkte nach oben, woran sich am Freitag weitere 200 Punkte Kursgewinn anschlossen.

Damit beendete der Index die Handelswoche mit 15.417 Zählern und damit auf dem zweithöchsten jemals erreichten Schlusskurs überhaupt. Da auch im außerbörslichen Handel am Wochenende das Käuferinteresse überwiegt, wird der Dax mit hoher Wahrscheinlichkeit am morgigen Montag Kurs auf sein Allzeithoch nehmen. Der höchste Dax-Kurs aller Zeiten liegt bei 15.502 Zählern und damit in unmittelbarer Reichweite.

Empfehlung für Anleger: Das Ende des Lockdowns rückt quasi täglich näher und scheint den Dax zu beflügeln. Zeit, Ihr Depot für den anstehenden Börsensommer zu rüsten. In unserer aktuellen Studie haben wir die Aktien für Sie identifiziert, die nach dem Lockdown-Ende das größte Gewinnpotenzial aufweisen. Die Namen der Aktien finden Sie hier.