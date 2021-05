Delticom AG: Vorstand erwägt Kapitalerhöhung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



Delticom AG (ISIN: DE0005146807): Vorstand erwägt Kapitalerhöhung

Hannover, 18. Mai 2021 - In Anbetracht des erfolgreich verlaufenden Umstrukturierungsprozesses hat der Vorstand der Delticom AG heute beschlossen, eine mögliche prospektfreie Kapitalerhöhung (unter Gewährung und/oder Ausschluss von Bezugsrechten) aus genehmigtem Kapital vorzubereiten.

Die endgültige Entscheidung über die Durchführung, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Aktienemission wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter anderem unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes treffen. In diesem Zusammenhang hat die Delticom AG das Bankhaus Metzler mit der Sondierung des Kapitalmarktes beauftragt.

Etwaige Mittelzuflüsse sollen der Stärkung der Eigenkapitalquote sowie zur Rückführung von Krediten und zur Schaffung neuer Finanzierungs- und Wachstumsspielräume verwendet werden. Die Gesellschaft wird abhängig vom Volumen der Platzierung andere Prozesse zum Einwerben von Eigenkapital beenden.

Weitere Veröffentlichungen erfolgen zu gegebener Zeit.

Der Vorstand

Hannover, 18. Mai 2021

Mitteilende Person: Melanie Becker, Investor Relations





Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.