DGAP-WpÜG: Digital Turbine Media, Inc. / Kontrollerlangung Kontrollerlangung / Zielgesellschaft: Fyber N.V.; Bieter: Digital Turbine Media, Inc. 26.05.2021 / 02:59 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

Bieterin:

Digital Turbine Media, Inc.

406 Blackwell St.

Durham, NC 27701

United States of America

eingetragen beim Secretary of State des Staates Delaware, USA, unter Nr. 333-214321-03

Zielgesellschaft:

Fyber N.V.

eingetragen im niederländischen Handelsregister (handelsregister van de Kamer van Koophandel) unter Nr. 54747805

Zweigniederlassung:

Wallstraße 9-13

10179 Berlin

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter Nr. HRB 166541 B

WKN: A2P1Q5 / ISIN: NL0014433377

Die Digital Turbine Media, Inc. hat am 25. Mai 2021 durch den Erwerb von 400.000.000 auf den Inhaber lautenden Aktien der Fyber N.V., eine nach niederländischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) ("Fyber" oder "Zielgesellschaft"), mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Zielgesellschaft von EUR 0,10 je Aktie die Kontrolle (overwegende zeggenshap) gemäß § 35 Abs. 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 WpÜG in Verbindung mit Section 5:70 und Section 1:1 des Gesetzes zur niederländischen Finanzmarktaufsicht (Wet op het financieel toezicht) über die Zielgesellschaft erlangt.

Die Bieterin hält aktuell unmittelbar 400.000.000 Stimmrechte von insgesamt 552.189.286 Stimmrechten der Zielgesellschaft. Dies entspricht einem Anteil von 72,44% der Gesamtzahl der Stimmrechte. Zudem erwartet die Bieterin, am 1. Juni 2021 weitere 123.553.108 Stimmrechte der Zielgesellschaft zu erhalten.