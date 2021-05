Anlegerverlag Plug Power, Nel ASA & Co.: Erdbeben in der Wasserstoffbranche! DAS müssen Sie als Anleger jetzt wissen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.05.2021, 08:41 | 67 | 0 | 0 30.05.2021, 08:41 | Foto: www.anlegerverlag.de In der Branche der sogenannten Wasserstoffaktien hat es zuletzt massive Umwälzungen gegeben. Denn während hierzulande vor allem der norwegische Elektrolyseurspezialist Nel ASA der Liebling der Anleger war, sollte sich das nun ändern. Denn in den vergangenen Wochen haben wir eine regelrechte Wachablösung gesehen, die auch Anleger bei der Aktienauswahl unbedingt berücksichtigen sollten! In der massiven Korrektur der Wasserstofftitel zwischen Januar und Anfang bewies Nel ASA eine hohe innere Stärke und verlor deutlich weniger als die Konkurrenz. Doch seit Anfang Mai befinden sich die Kurse wieder in einer Aufwärtsbewegung, in der Nel ASA der Konkurrenz teilweise deutlich hinterherhinkt. So hat beispielsweise der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power in den vergangenen drei Wochen über 60 Prozent zugelegt, während das Plus bei Nel lediglich gut zehn Prozent beträgt! Fazit: Sehen wir nun also die Wachablösung von Nel ASA? Angesichts der aktuellen Entwicklungen haben wir die gesamte Branche auf den Prüfstand gestellt. Welche Unternehmen zukünftig den Ton angeben, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos anfordern können. Einfach hier klicken.





