Sernovas Hauptprüfer präsentiert anlässlich der ATC 2021 Virtual Connect Conference neue positive Daten aus der aktuellen klinischen Studie zu Typ-1-Diabetes

Mehrere Patienten zeigen einen anhaltenden klinischen Nutzen, einschließlich positiven C-Peptidwerten im Nüchternserum (ein Biomarker für Insulin, das von den Inselzellen in der Cell Pouch von Sernova produziert wird), welches in ihrem Blut nachgewiesen wurde

LONDON, ONTARIO, den 7. Juni 2021 – Sernova Corp. (TSX-V:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA:PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, hat heute bekannt gegeben, dass sein Hauptprüfer Dr. Piotr Witkowski neue vorläufige Daten aus Sernovas laufender klinischer Phase-I/II-Studie zu Typ-1-Diabetes an der University of Chicago in den USA veröffentlicht hat. Dr. Witkowski präsentierte diese Daten am Samstag, den 5. Juni 2021 bei der Virtual Connect Conference im Rahmen des American Transplant Congress (ATC) 2021.

Das übergeordnete Ziel der klinischen Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der „Cell Pouch“ mit insulinproduzierenden Inselzellen zu untersuchen. Neben anderen Kriterien müssen die Patienten vor der Aufnahme in die Studie nachweisen, dass sie schon über einen längeren Zeitraum an Typ-1-Diabetes mit schwerwiegenden Episoden einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden und es darf kein glukosestimuliertes C-Peptid in ihrem Blutkreislauf zirkulieren.

Dr. Witkowskis Präsentation mit dem Titel „Islet Allotransplantation Into The Pre-Vascularized Sernova Cell PouchTM Device - Preliminary Results Of The Phase I/II Prospective, Open-Label, Single-Arm Study At University of Chicago“ hob folgende Highlights hervor:

- 6 Patienten wurde eine „Cell Pouch“ implantiert und alle erreichen nach wie vor den primären Sicherheitsendpunkt der Studie.

- Bei 5 Patienten wurde mittlerweile mindestens eine Dosis therapeutischer Zellen (insulinproduzierende Inselzellen) eingebracht; sie befinden sich in unterschiedlichen Phasen der klinischen Studie.

- Das signifikanteste Ergebnis sind die positiven C-Peptidwerte im Nüchternserum, die bisher im Blutkreislauf von 4 Patienten nachgewiesen wurden. Das C-Peptid ist ein Biomarker für Insulin, das von den Inselzellen in der Cell Pouch produziert wird.