EnWave gibt die Ernennung von Herrn Brad Lahrman zum CEO von NutraDried bekannt

Herr Lahrman bringt fünfzehn Jahre Führungserfahrung in mittelständischen Konsumgüterunternehmen mit, darunter zuletzt bei Schouten USA, einem großen Unternehmen für Proteine auf pflanzlicher Basis, Lightlife Foods, einem führenden Unternehmen für Proteine auf pflanzlicher Basis, das von Maple Leaf Foods im Jahr 2017 übernommen wurde und zuvor bei Campbell Soup Company. Herr Lahrman hat seine Karriere als Marketing Executive vorangetrieben und zuletzt als General Manager alle Geschäfte von Schouten in den USA geleitet. Neben der Marketingexpertise von Herrn Lahrman umfasste sein bisheriger Verantwortungsbereich Vertrieb und Innovation, einschließlich des Produktentwicklungs-Ökosystems. Er hat einen MBA der Carrol Graduate School of Management des Boston College und ist auf Markenmanagement und Marketinganalyse spezialisiert.

Das Unternehmen und sein Board of Directors freuen sich, Herrn Lahrman im Team der Geschäftsleitung zu begrüßen, um die nächste Phase des kommerziellen Wachstums bei NutraDried zu leiten. In enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam von EnWave wird Herr Lahrman die Entwicklung einer verfeinerten Multi-Channel-Vertriebsstrategie bei NutraDried vorantreiben, einschließlich der Entwicklung neuer Produkte für Hausmarken, Eigenmarken und Co-Fertigung mittels wirksamer Verwendung der Radiant Energy Vacuum („REV“) -Dehydrationstechnologie von EnWave. Herr Lahrman wird direkt an den CEO von EnWave, Herrn Brent Charleton, berichten. Darüber hinaus wird der Chief Financial Officer von EnWave, Herr Dan Henriques, weiterhin in Doppelfunktion als Chief Operating Officer bei NutraDried tätig sein.

Nach seiner Ernennung zum CEO von NutraDried hat das Unternehmen Herrn Lahrman gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der „Plan“) insgesamt 800.000 Optionen auf Belegschaftsaktien gewährt, die zum letzten Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange („TSXV“) am 7. Juni 2021 ausübbar sind. Die Optionen auf Belegschaftsaktien sind für eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 7. Juni 2026 ausübbar und werden gemäß den Bestimmungen des Plans oder wie anderweitig von der TSXV gefordert über drei Jahre zu jeweils einem Drittel übertragen. Die Gewährung der Aktienoptionen mit Aktienanreiz unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.