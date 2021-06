Auswirkungen von Corona und milder Witterung



Regelmäßige Datenerhebungen über die Auswirkungen der Pandemie bei Thüga-Beteiligungsgesellschaften haben gezeigt, dass teilweise Ergebnisbelastungen aufgrund von Absatzrückgängen, des Abverkaufs beschaffter Mengen sowie infolge von Forderungsausfällen zu verzeichnen sind. Darüber hinaus hat die vergleichsweise milde Witterung zu Absatz- beziehungsweise Ergebniseinbußen einiger Beteiligungsgesellschaften im Geschäftsjahr 2020 geführt. Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Thüga Aktiengesellschaft haben sich die Corona-Effekte allerdings nur geringfügig ausgewirkt, da die Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften in der Regel jeweils im darauffolgenden Geschäftsjahr der Thüga vereinnahmt werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ist ein leichter Rückgang des Beteiligungsergebnisses der Thüga Aktiengesellschaft, des wichtigsten Leistungsindikators in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung, zu verzeichnen. Es beträgt für das Jahr 2020 338,7 Millionen Euro. Entscheidend für den Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 5,7 Millionen Euro (= 1,7 Prozent) sind niedrigere Ausschüttungen und Ergebnisabführungen bei einigen Beteiligungsgesellschaften. Nicht allen ist es aufgrund verschärfter Rahmenbedingungen und intensiven Wettbewerbs gelungen, ihre Ausschüttungen stabil zu halten. Die kommunalen Anteilseigner der Thüga Holding erhalten aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA in Höhe von 270,9 Millionen Euro (Vorjahr: 277,5 Millionen Euro) eine Dividende von 26,20 Euro je Stückaktie (Vorjahr: 26,80 Euro). Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte der Thüga Holding-Konzern insgesamt 852 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 756) sowie 39 Auszubildende (Vorjahr: 45). Der Anstieg hat zum einen im Segment Digitale Dienstleistungen aufgrund der Verschmelzung der Conergos auf die Thüga SmartService stattgefunden. Zum anderen ist der Zuwachs auf befristete Arbeitsverhältnisse für Innovationsprojekte im Segment Holding/Beratung zurückzuführen.