Insgesamt verfolgt die Finanzbranche einen stetigen Aufwärtstrend, lediglich zwei größere Ausnahmen im Jahr 2008 und 2020 unterbrochen diesen Trend kurzzeitig. Aber bereits zu Beginn des Jahres 2020 markierte der Index ein Verlaufshoch um 2.750 Punkten, an das er noch im selben Jahr zurückkehren konnte. Ein Ausbruch blieb dem Barometer jedoch verwehrt, es stellte sich eine volatile Seitwärtsbewegung darunter ein. Die Verlaufstiefs wurden zuletzt jedoch immer kleiner, was auf eine bullische Komprimierung schließen lässt. In der aktuellen Woche versucht sich der Index erneut an diese Hürde und könnte durchaus einen Erfolg verbuchen.

Abwarten

Um von einem mustergültigen Kaufsignal mit vorläufigen Zielen um 2.923 Punkten profitieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 2.785 Punkte abgewartet werden. Mittelfristig könnte sogar ein Anstieg an 3.156 Punkte bevorstehen und macht ein Long-Investment äußerst attraktiv in diesem Bereich. Dennoch ist ein Rücksetzer vom aktuellen Widerstandsniveau nicht ganz ausgeschlossen, Unterstützungen findet das Barometer bei 2.695 und darunter bei 2.630 Punkten vor. Spätestens an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie verlaufend um 2.530 Punkten sollte jedoch wieder eine Trendwende gelingen.