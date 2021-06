Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS S&T im Aufwind - Käufe von Unternehmenschef Aktien von S&T haben sich am Mittwoch mit Kursgewinnen von knapp fünfeinhalb Prozent auf 20,78 Euro an die SDax -Spitze gesetzt. Sie machten so auch die Verluste der vergangenen Tage wett. Als Kurstreiber für den IT-Dienstleister erwies sich die …