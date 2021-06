Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Advanced Blockchain Scherzer & Co. steigt bei peaq ein Die Beteiligungs-Gesellschaft Scherzer & Co. beteiligt sich an der peaq Technology GmbH, die zum Portfolio der Advanced Blockchain gehört. Scherzer investiert gemeinsam mit dem Investor Werner Geissler und Meteoric VC insgesamt 2,5 Millionen Euro in …