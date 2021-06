JPMORGAN belässt SHELL B auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christyan Malek

Analysiertes Unternehmen: SHELL B

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die B-Aktie von Royal Dutch Shell nach einem Gespräch mit Finanzchefin Jessica Uhl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Es sei Frustration über die jüngste Kursentwicklung spürbar gewesen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtig sei aber auch die Erkenntnis, dass der Ölkonzern auf einem guten Weg zu den diesjährigen Zielen sei. Dies schaffe Spielraum für steigende Mittelrückflüsse an die Aktionäre./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 23:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.