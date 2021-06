Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 132,20 EUR austariert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die bei Varta steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

Fazit: Wie es bei Varta weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.