AUFGEDECKT! HydroHype Markenanmeldung - dahinter steckt..

Mit seinem Experiment und dem Fake Produkt “HydroHype” ist der YouTuber Marvin Wildhage in den letzten Wochen extrem viral gegangen (mittlerweile über 3 Millionen Aufrufe bei Youtube). Er wollte herausfinden, ob Influencer:innen für Geld wirklich alles machen und ihren Followern wirklich jedes Produkt weiterempfehlen würden, ohne es wirklich zu hinterfragen. Nun wurde die Marke “HydroHype” angemeldet - allerdings nicht von Marvin selbst. Wir haben durch einen Insidertipp herausgefunden, wer dahinter steckt.

HydroHype Werbung trotz fragwürdiger Inhaltsstoffe

Marvin hat eine Creme erfunden namens HydroHype und hat bei Agenturen und Influencer:innen angefragt, ob diese das Produkt bewerben. Dabei hat er den Influencer:innen teilweise sehr unglaubwürdige Anweisungen gegeben, wie z.B. dass “durch Urangestein gereinigtes Wasser” enthalten wäre. Außerdem hat er sich einen Scherz erlaubt und hat auf der Verpackung unter die Inhaltsstoffe auch Uran, Asbest und Pipikaka Seed Oil schreiben lassen - diese Inhaltsstoffe waren selbstverständlich nicht wirklich in der Creme. Die angebliche Gesichtscreme war in Wirklichkeit Gleitgel, welches Marvin in die entsprechenden Behälter abfüllte.

Dennoch hatte Marvin eigentlich darauf gehofft, dass die Influencer:innen oder deren Agenturen die Produkte genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie diese vermarkten. Doch sein Experiment hat leider gezeigt, dass Influencer:innen durchaus allen möglichen Humbug bewerben. Unter anderem schwärmte Enisa Bukvic, ehemalige Germany’s Next Topmodel Teilnehmerin, von der HydroHype Creme und zeigte sogar ein Vorher-Nachher Foto. Dies können wir selbstverständlich nicht verallgemeinern, dennoch sind wir geschockt, was uns auf Social Media teilweise alles für Lügen aufgetischt werden.

Dennoch möchten wir uns hier ganz klar von Mobbing abgrenzen. Es gibt keinen Grund jemanden persönlich anzugreifen, auch wenn man die Aktion nicht gut heißt. Leider verleitet das Internet viel zu viele Menschen, meist anonym, andere zu beleidigen oder womöglich zu bedrohen.

Bild: Cremen werden oft von Influenzern beworben. Bildquelle: stux / Pixabay.com

HydroHype Markenanmeldung

Jedenfalls hat Marvin mit seiner HydroHype Aktion ordentlich für Wirbel gesorgt. Auch seine Auftritte in der Sendung “Achtung Aaron” haben für große Reichweite gesorgt. Dennoch hat er scheinbar versäumt die Marke zu schützen, denn in einer der Sendungen gab er Preis, dass irgendwer anders sich die Marke gesichert hat und er nicht weiß, wer dahinter steckt und vor allem welches Ziel der- oder diejenigen damit verfolgen.

Durch einen Insidertipp haben wir herausgefunden, dass der Online-Shop baaboo dahinter steckt. Zudem hat der Shop auch eine eigene, aber tatsächlich existierende HydroHype Creme rausgebracht und das ganz ohne pipi kaka seed oil ;-). Es handelt sich dabei um eine Gesichtscreme, welche mit Hyaluron und Q10 angereichert ist.

Auf Nachfrage bei baaboo bestätigte uns der Shop, dass sie Marvins Aktion cool fanden und diese gefeiert haben. Außerdem haben sie wohl häufiger gesehen, dass einige Personen

gefragt haben, warum es die Creme nicht wirklich gibt oder wann diese endlich richtig auf den Markt kommt. Da Marvin über 1 Jahr Zeit in Vorbereitung investiert und dennoch die Marke nicht angemeldet hatte, dachten die sich “gut, dann machen wir es”. baaboo dachte sich, dass man aus so einem Spaß sicherlich auch etwas Gutes tun könnte. Immerhin kann man mit solch einer Reichweite extrem viel erreichen. Der Shop will sich das große Interesse an der Creme zu Nutze machen - allerdings, und das wurde uns ebenfalls ausdrücklich bestätigt, ganz ohne Gewinnabsichten. Der gesamte Gewinn wird an die deutsche Stiftung für Kinderdermatologie gespendet. Diese Spendenaktion soll transparent durchgeführt werden. Das bedeutet, dass der Shop alle Verkaufszahlen, Einkaufspreise und auch den Spendennachweis veröffentlichen wird.

Man kann natürlich nicht leugnen, dass auch der Shop von der enormen HydroHype Reichweite profitieren wird, wenn das Ganze jedoch einem guten Zweck dient und damit hautkranken Kindern geholfen werden kann, ist es doch eine coole Aktion.