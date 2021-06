Das Amazfit Cadde 10k Run & Sports Festival startet dieses Wochenende

Die Amazfit T-Rex Pro ist eine Sport-Smartwatch, die perfekt für Outdoor-Läufer ist, die zu einem gewöhnlichen, aktiven Leben zurückkehren.

ISTANBUL, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, eine globale Marke im Wearables-Markt, hat heute sein Smartwatch-Sponsoring des Cadde 10k in der Türkei angekündigt. Das Amazfit Cadde 10k Run and Sports Festival, das am 12. und 13. Juni am Strand von Caddebostan stattfindet, bietet verschiedene sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Festivals, die mit Unterstützung der Gemeinde Kadıköy durchgeführt wird, ist der „Amazfit Cadde 10k Run".