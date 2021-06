DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

mVISE AG: Kapitalerhöhung erfolgt zum Ausgabepreis von 2,10 Euro



14.06.2021 / 09:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Die mVISE AG hat in Ihrer Ad-hoc-Mitteilung vom 08. Juni 2021 über die Beschlussfassung für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen informiert.



Aufgrund eines hohen Interesses an den neuen Aktien und einer sich abzeichnenden deutlichen Überzeichnung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Anzahl der auszugebenden Aktien auf das maximal mögliche Volumen von 10% festzulegen.



Der Ausgabebetrag beträgt EUR 2,10 je Aktie. Das vollständig einbezahlte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen von EUR 8.952.918,00 um EUR 895.291,00 auf EUR 9.848.209,00 durch Ausgabe von 895.291 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.



Zur Zeichnung von Aktien werden ausgewählte Investoren zugelassen. Die Zuteilung der Aktien obliegt hierbei dem Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.



Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ergibt sich ein Brutto-Emissionserlös von EUR 1.880.111,10. Die Eintragung in das Handelsregister soll kurzfristig erfolgen.





Kontakt:

Manfred Götz

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

