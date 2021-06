DGAP-Adhoc DCI Database for Commerce and Industry AG: DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH baut das Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten erfolgreich aus und erhält erstmals Finanzergebnis (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.06.2021, 13:19 | 55 | 0 | 0 14.06.2021, 13:19 | DCI Database for Commerce and Industry AG: DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH baut das Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten erfolgreich aus und erhält erstmals Finanzergebnis ^

DCI Database for Commerce and Industry AG: DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH baut das Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten erfolgreich aus und erhält erstmals Finanzergebnis

14.06.2021 / 13:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH ("CF1") gelingt es ihr Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten auszubauen und weitere Marktanteile zu gewinnen.

CF1 steigert im ersten Halbjahr 2021 ihren Umsatz voraussichtlich auf ca. TEUR 1.550 (Vorjahr TEUR 1.419) und ihr operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) auf ca. TEUR 300 bis TEUR 330 (Vorjahr TEUR 94); weiterhin erhält CF1 ein Finanzergebnis durch erstmalige (kumulierte) Ausschüttung ihrer Tochtergesellschaft DCI Romania S.R.L. in Höhe von TEUR 240. Für das Jahr 2021 plant CF1 mit einem Umsatz im Bereich zwischen TEUR 2.900 und TEUR 3.100 (Vorjahr TEUR 2.904) und ein operatives EBT zwischen TEUR 450 und TEUR 600 (Vorjahr TEUR 353). Bedingt durch das volatile Projektgeschäft ist eine konkretere Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Der Umsatz der DCI Database for Commerce and Industry AG ("DCI AG") liegt im ersten Halbjahr mit voraussichtlich ca. TEUR 760 leicht über dem des Vorjahres (TEUR 690), ebenso ist das Ergebnis vor Steuern mit voraussichtlich ca. TEUR -40 leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr (TEUR -65). Das Ergebnis der CF1 wird im Halbjahresbericht bei der DCI AG noch keinen Niederschlag finden; aufgrund des bestehenden

Ergebnisabführungsvertrages wird dieses jedoch als Finanzergebnis zum Erfolg der DCI AG im Geschäftsjahr 2021 beitragen. Die DCI AG geht danach aktuell für das Geschäftsjahr 2021 von einem EBT in einem Bereich zwischen TEUR 600 und TEUR 750 (Vorjahr TEUR 233) aus.

Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA Kontakt:

