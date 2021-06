Zur Rose-Gruppe verstärkt Gruppenleitung: Madhu Nutakki wird Chief Technology Officer

Madhu Nutakki übernimmt per 1. August 2021 die neugeschaffene Position als Chief Technology Officer (CTO) der Zur Rose-Gruppe. Als Mitglied der Gruppenleitung obliegt Madhu Nutakki der Aufbau einer flexiblen Gruppentechnologieplattform auf dem Weg zum europäischen Gesundheitsökosystem von Zur Rose sowie die funktionale Führung der CTOs der geografischen Segmente und deren Tech Hubs. In dieser gruppenweiten Verantwortung wird er die technische Innovation und Transformation zum Healthtech-Anbieter massgeblich mitgestalten und entscheidende Impulse geben.

Mit seinem fundierten branchenrelevanten Fachwissen und seiner langjähriger Tech-Erfahrung bringt der 49-jährige US-Amerikaner die idealen Voraussetzungen für die für das Unternehmen sehr bedeutsame Aufgabe mit. Madhu Nutakki war zwölf Jahre bei Kaiser Permanente, der grössten Organisation für integrierte Non-Profit-Gesundheitsvorsorge in den USA, in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als V.P. Digital Health Applications and Platforms. Zuvor arbeitete er drei Jahre beim Versicherungskonzern American International Group (AIG) in New York, USA, als Chief Technology Officer and Global Digital Head. Derzeit ist er bei Nissan Motor Corporation in Japan als Global Head of Customer Experience and Connected Car tätig. Madhu Nutakki hat einen Master in Computer Engineering der Iowa State University und absolvierte ein Executive Business Management-Programm an der Wharton School of Management der University of Pennsylvania.