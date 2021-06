Silver Viper gibt Einreichung des NI43-101-konformen technischen Reports für die zuvor angekündigte Erstressource im Projekt La Virginia bekannt

Vancouver, British Columbia Silver Viper Minerals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Silver Viper“) (TSX-V: VIPR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei SEDAR einen von unabhängiger Seite in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-10“) erstellten technischen Report (der „Report“) eingereicht hat, der die erste Mineralressourcenschätzung für das unternehmenseigene Edelmetallprojekt La Virginia unterstützt, über die bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Mai 2021 berichtet wurde. Die Mineralressourcenschätzung wurde in Einklang mit den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Canadian Securities Administrators) abgefasst. Die Schätzung erfolgte im Abstimmung mit den allgemein anerkannten Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) („Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserves Best Practices“).

Der mit 30. Mai 2021 datierte und per 1. Mai 2021 geltende technische Bericht trägt in seiner Gesamtform den Titel „Technical Report for the La Virginia Precious Metal Project, Sonora, Mexico“. Der Report wurde im Auftrag von Silver Viper Minerals Corp. von der Firma Arseneau Consulting Services Inc. erstellt und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmen auf der Webseite www.sedar.com verfügbar.

Über das Projekt

Das Projekt La Virginia befindet sich 220 Kilometer ost-nordöstlich von Hermosillo in Sonora and beherbergt eine aussichtsreiche Edelmetallmineralisierung mit epithermaler Ausprägung. Die Gold- und Silbermineralisierung bei La Virginia ist in Brekziengestein, Erzgängen und Trümmerzonen zu finden, die vornehmlich in andesitisches Vulkangestein eingelagert sind, häufig in enger räumlicher Verbindung mit oder quer zu prämineralischen Dazitgängen und von Brüchen und Verwerfungen, welche den regionalen Strukturtrend definieren, beeinflusst. Silver Viper konnte im Rahmen seines Erkundungsprogramms wichtige Ziele und Trends von vorrangigem Interesse lokalisieren und reichte anschließend strategische Reduktionen seiner Konzessionsflächen bei der Behörde ein, um die aktuelle Projektfläche von 6.882 Hektar zu erreichen.