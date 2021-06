Zacatecas Silver erhält positive vorläufige metallurgische Testergebnisse für die beiden Förderoptionen Bulk Flotation und Sequential Flotation, wobei Bulk Flotation eine Gewinnung von 96,2 % Silber, 93,6 % Gold, 96,5 % Zink und 92,1 % Blei in einem gröbe

Zacatecas Silver erhält positive vorläufige metallurgische Testergebnisse für die beiden Förderoptionen Bulk Flotation und Sequential Flotation, wobei Bulk Flotation eine Gewinnung von 96,2 % Silber, 93,6 % Gold, 96,5 % Zink und 92,1 % Blei in einem gröberen Konzentrat ergab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 15. Juni 2021 – Zacatecas Silver Corp. („Zacatecas Silver“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ZAC – WKN: A2QQCM – FRA: 7TV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen positive vorläufige metallurgische Testergebnisse von SGS Minerals in Lakefield ("SGS") erhalten hat.

Bei den von SGS durchgeführten Arbeiten handelte es sich um eine erste Scoping-Studie im Labormaßstab, die auf einer kleinen Probe von 100 kg historischem Bohrkern basierte. Es handelt sich um die ersten metallurgischen Testarbeiten, die bei Panuco durchgeführt wurden, und sie zeigen, dass robuste Gold-, Silber-, Blei- und Zinkgewinnungen von über 90 % möglich sind.

Die metallurgischen Testarbeiten unterstützen sowohl den Massenflotations-Flussweg als auch den sequenziellen Flotations-Flussweg, wobei der Massenflotations-Flussweg ein einzelnes Gold-, Silber-, Blei- und Zink-Rohkonzentrat (15 Minuten Flotation und 23 % Massenabzug) mit 697 g/t Silber, 0,97 g/t Gold, 1,67 % Zink und 0,58 % Blei produziert und 96,2 % des Silbers, 93,6 % des Goldes, 96,5 % des Zinks und 92,1 % des Bleis gewinnt.

Dies ist eine attraktive Verarbeitungsmöglichkeit für silberreiches, aber basismetallarmes Material.

Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver, sagte dazu: „Die groben Flotationsgewinnungen sind äußerst ermutigend, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie mit historischem Kernmaterial erzielt wurden. Es wird erwartet, dass die Optimierungsarbeiten mit neuen Bohrkernen die metallurgische Leistung weiter verbessern werden. Die Mineralisierung bei Panuco ist reich an Silber, aber arm an Basismetallen (<1% Blei und Zink zusammen), weshalb die Produktion einer Silber-Gold-Ader ideal ist, anstatt getrennte Zink- und Bleikonzentrate zu produzieren. Die Tatsache, dass über 96 % des Silbers und fast 94 % des Goldes in das Grobkonzentrat übergegangen sind, deutet darauf hin, dass die erneute Zerkleinerung des Grobkonzentrats und die Tanklaugung mit Zyanid wahrscheinlich eine äußerst rentable Verarbeitungsoption darstellen. Dieser Fließweg würde eine Silber-Gold-Dore erzeugen."

Sequentieller Flotations-Flusspfad

Obwohl das Material bei Panuco einen kombinierten Blei- und Zinkgehalt von <1% aufweist, sind die in der Region Zacatecas vorhandenen intermediären Sulfidierungssysteme oft reich an Silber und Basismetallen. Aus diesem Grund wurde ein sequenzielles Flotationsverfahren auf die Haupt-Sammelprobe angewandt, um Blei-, Zink- und Pyritkonzentrate herzustellen.

Das Blei-Silber-Konzentrat hatte einen Gehalt von 2.420 g/t Ag, 2,55 % Blei und 1,19 % Zn, wobei 71,9 % des Silbers und 87,5 % des Bleis gewonnen wurden. Es wurde ein Zink-Silber-Konzentrat mit einem Gehalt von 2,19 % Zn und 190 g/t Ag produziert, aus dem 82 % des Zinks gewonnen wurden, während ein Pyritkonzentrat mit einem Gehalt von 0,73 g/t Au und 57 g/t Ag 47,8 % des Goldes und weitere 6,5 % des Silbers gewann. Dies deutet auf eine klare Assoziation zwischen Gold und Pyrit hin.

Die Blei- und Zinkkonzentrate wurden anschließend Reinigungsversuchen im offenen Kreislauf unterzogen. Diese Tests ergaben verkaufsfähige Silber-Blei und Zink-Konzentrate:

E in Blei-Silber-Konzentrat mit einem Gehalt von 37.869 g/t Ag , 50,7 % Blei, 12,80 g/t Au und 3,93 % Zn , aus dem 45,2 % des Silbers und 64,6 % des Bleis gewonnen wurden.

Ein Zink-Silber-Konzentrat mit einem Gehalt von 2.218 g/t Ag , 47,4 % Zn , 1,54 g/t Au und 1,62 % Pb , aus dem 39,3 % des Zinks gewonnen wurden.

Wichtig ist, dass das Pyritkonzentrat, das den offenen Kreislaufreinigungstests unterzogen wurde, einen Gehalt von 1,84 g/t aufwies, wodurch 15 % des Goldes gewonnen werden konnten. Folglich kann mit dem Pyritkonzentrat eine Goldgewinnung erfolgen.

Flotationstests mit geschlossenem Kreislauf zur Wiederverwertung des Mittelteils sollten den Gehalt der Silber-Blei-Konzentrate und der Zinkkonzentrate und damit die Gesamtausbeute verbessern.

Dr. Wilson kommentiert weiter: „Die von SGS durchgeführten Arbeiten haben zwei potenziell realisierbare Fließwege für die Gewinnung von Edel- und Basismetallen zusätzlich zur Gewinnung von Gold und Silber aus Pyritkonzentraten aufgezeigt. Da wir über ein beträchtliches Landpaket in der Region Zacatecas verfügen, ist es wichtig, dass wir praktikable Optionen sowohl für silberreiche, basismetallarme Systeme als auch für silber- und basismetallreiche Systeme evaluieren und entwickeln."

Zacatecas Silver hat SGS beauftragt, eine zweite Stufe von Testarbeiten durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung der Flotationsausbeute, der Bestimmung der Cyanidausbeute von Gold und Silber in Schüttgut-Rohkonzentraten, der verbesserten Ausbeute von Silber-Blei und Zink in Blei- und Zinkkonzentraten und dem Potenzial zur Ausbeute von Silber und Gold aus Pyritkonzentraten liegt.

Informationen zur Sammelprobe

Die von SGS für die oben beschriebenen Tests verwendete Sammelprobe wurde aus repräsentativen Abschnitten des historischen Bohrkerns von Panuco entnommen. Bezeichnenderweise stimmt der Hauptgehalt der Sammelprobe von 0,25 g/t Au, 169 g/t Ag, 0,41 % Zn und 0,14 % Pb weitgehend mit dem Gehalt der historischen Ressourcenschätzung von Panuco (Van Phu Bui und Michael O'Brien, 2019) von 3.954.729 Tonnen mit 153 g/t Ag Äq. (136 g/t Ag, 0,14 g/t Au, 0,012 % Pb, 0,11 % Zn) für insgesamt 19.472.901 Unzen Ag-Äq. (Cut-off 100 g/t Ag-Äq.) überein.

Dies deutet darauf hin, dass die für die Metallurgie eingereichte Großprobe repräsentativ für die historische Ressourcenschätzung ist. Siehe "Informationen zur historischen Ressourcenschätzung" weiter unten.

Tabelle 1 - Rougher Bulk Concentrate

Assay Recovery (%) Product Mass (%) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%) Au Ag Pb Zn Rougher Concentrate (15 min) 23.0 0.97 697 0.58 1.67 93.6 96.2 92.1 96.5 Rougher Tailing 77.0 0.02 8 0.015 0.018 6.4 3.8 7.9 3.5

Tabelle 2 - Fließschema der sequenziellen Aufrauhflotation Blei- und Zinkkonzentrat

Assay Recovery (%) Product Mass (%) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%) Au Ag Pb Zn Lead Rougher Concentrate 4.8 0.77 2,420 2.55 0.64 13.4 71.9 87.5 7.7 Lead Rougher Tailings 95.2 0.25 48 0.018 0.39 86.6 28.1 12.5 92.3 Zinc Rougher Concentrate 15.3 0.35 190 0.05 2.19 18.9 17.8 5.4 82.0 Zinc Rougher Tailings 4.5 4.21 373 0.22 0.94 67.6 10.3 7.1 10.3 Pyrite Rougher Concentrate 18.3 0.73 57 0.021 0.20 47.8 6.5 2.7 8.8 Pyrite Rougher Tailings 61.6 0.09 <10 <0.01 <0.01 19.9 3.8 4.4 1.5

Tabelle 3 - Flussdiagramm für die sequenzielle Flotation von Blei- und Zinkkonzentrat

Assay Recovery (%) Product Mass (%) Au (g/t) Ag (g/t) Pb (%) Zn (%) Au Ag Pb Zn Lead 3rd Cleaner Concentrate 0.2 12.80 37,869 50.7 3.93 8.9 45.2 64.6 1.7 Lead Rougher Tailings 97.2 0.22 45.2 0.02 0.23 84.9 29.8 14.7 55.2 Zinc 4th Cleaner Concentrate 0.3 1.54 2,218 1.62 47.4 2.0 5.1 4.0 39.3 Zinc Rougher Tailings 91.5 0.19 21.8 0.013 0.05 68.8 13.4 8.6 10.3 Pyrite 3rd Cleaner Concentrate 2.1 1.84 220 0.088 1.01 15.0 3.1 1.3 5.2 Pyrite Rougher Tailings 85.6 0.12 13.8 0.01 0.018 40.2 8.0 6.2 3.8

Methodik, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Der historische Bohrkern von Panuco wird in einer gesicherten, eingeschränkten Einrichtung gelagert. Die Sammelprobe wurde von den Geologen von Zacatecas entnommen. Die Bohrkernintervalle wurden in individuell beschriftete Polyäthylen-Probenbeutel gelegt und mit einem Einweg-Clip-Lock-Verschluss versiegelt. Die Verwahrkette wurde von Zacatecas aufrechterhalten, bis die Sammelprobe an DHL für den Kurierdienst an SGS geliefert wurde.

SGS unterzog die Probe einer QEMSCAN- und XRD-Analyse. Die Probe bestand hauptsächlich aus Quarz (46,8%) und moderaten Mengen an Dolomit (13,5%) und Glimmer (12,9%). Andere Mineralien in geringen und Spurenanteilen beinhalteten: K-Feldspat (5,3%), Plagioklas (0,77%), Amphibol/Pyroxen (3,4%), Chlorit/Ton (2,34%), Calcit (3,3%) und Ankerit (1,2%). Sulfide machten etwa 9,3% der Probe aus und bestanden aus Pyrit (7,1%), Sphalerit (0,66%), Arsenopyrit (1,34%) und Bleiglanz (0,15%). Chalkopyrit und andere Sulfide waren in Spuren vorhanden. Die Freisetzung von Pyrit, Sphalerit und Bleiglanz war mit ~80%, 87% bzw. 96% gut. Die Freisetzung von Arsenopyrit war mit 54 % gering.

Für das grobe Massenkonzentrat wurde ein Einzeltest unter Verwendung von Soda als pH-Modifikator, Kupfersulfat (Sulfidaktivator), Kaliumamylxanthat (Sulfidsammler), Aero 241 (Dithiophosphat-Promotor) und Methylisobutylcarbinol (Schäumer) durchgeführt. Zur Überwachung der Ausbeuten wurden zeitlich begrenzte Konzentratproben entnommen und untersucht.

Für das sequenzielle Flotationsfließbild wurden Tests unter Verwendung von Soda oder Schwefelsäure als pH-Modifikatoren, Kupfersulfat (Sulfidaktivator), Kaliumamylxanthat (Sulfidsammler), Aero 241 (Dithiophosphatpromotor) im Bleikreislauf, Aero 5100 (Allylalkylthionocarbamatpromotor) im Zinkkreislauf und Methylisobutylcarbinol (Schaumbildner) durchgeführt.

Die SGS-Analyse umfasste ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC). Zacatecas stellte bei der Überprüfung der Daten keine signifikanten QA/QC-Probleme fest. Zacatecas ist sich keiner Bohrung, Probenahme, Gewinnung oder anderer Faktoren bewusst, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hier erwähnten Daten wesentlich beeinträchtigen könnten. SGS Minerals Lakefield ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. SGS ist unabhängig von Zacatecas.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Chris Wilson, B.Sc (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, geprüft, verifiziert und genehmigt. Chief Operating Officer und Director von Zacatecas Silver, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, das als globaler Maßstab für Qualität und Integrität anerkannt ist. Die 89.000 Mitarbeiter von SGS betreiben ein Netzwerk von 2.600 Büros und Laboren und arbeiten gemeinsam daran, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu ermöglichen.

Über Zacatecas Silver Corp.

Die Zacatecas Silver Liegenschaft befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst aussichtsreichen Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7826 ha (19.338 Acres) an Land, welches sehr aussichtsreich für eine Silber-Basismetall-Mineralisierung mit geringer und mittlerer Sulfidierung sowie eine möglicherweise golddominierte Mineralisierung mit geringer Sulfidierung ist.

Die Liegenschaft befindet sich 25 km südöstlich der Juanicipio Mine von MAG Silver Corp. und der Fresnillo Mine von Fresnillo PLC. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, ein Grundstück welches sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Es gibt vier hochgradige Silberzielgebiete innerhalb der Zacatecas-Konzessionen: die Panuco-Lagerstätte, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Peñón, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind relativ unerforscht und werden im Mittelpunkt einer schnellen Erkundungsprüfung stehen.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director



Informationen zu historischen Mineralressourcenschätzungen

Im Jahr 2019 führte Santacruz Silver Mining Ltd. eine aktualisierte historische Ressourcenschätzung durch, die im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report - Veta Grande Project, Zacatecas State, Mexico" vom 20. August 2019 enthalten ist. Der Bericht wurde von Van Phu Bui, P. Geo und Michael O'Brien, P. Geo, erstellt und auf www.sedar.com eingereicht ("2019 Panuco Historical Resource"). Die historische Ressource 2019 von Panuco meldete 3.954.729 Tonnen mit 153 g/t Ag-Äq. (136 g/t Ag, 0,14 g/t Au, 0,012 % Pb, 0,11 % Zn) für insgesamt 19.472.901 Unzen Ag-Äq. (Cut-off 100 g/t Ag-Äq.). Die historische Ressource 2019 von Panuco verwendete "abgeleitete Mineralressourcen", eine Kategorie, die in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai 2014 festgelegt ist.

Die historische Ressource 2019 von Panuco wurde anhand von 75 Bohrkrägen, 866 Bohrlochuntersuchungen und 2.607 untersuchten Proben berechnet. Es wurde eine Oberflächengraben-Datenbank mit insgesamt 183 Gräben und 1.813 Proben verwendet. Die Ressourcenblöcke wurden mit Abmessungen von 20 m entlang des Streichens und neigungsabwärts und 1 m quer zum Streichens definiert. Die Gehalte für Gold, Silber, Blei und Zink wurden unter Anwendung der folgenden Schätzalgorithmen in die Blöcke interpoliert: Central - ordinary kriging und NW und Tres Cruces - inverse distance squared. Die in der Historischen Ressource 2019 Panuco verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: Goldpreis von 1.350 US-$/oz, Silberpreis von 16 US-$/oz, Bleipreis von 0,90 US-$/lb und Zinkpreis von 1,10 US-$/lb. Die historische Ressource 2019 Panuco geht von einer ähnlichen Gewinnung aus wie das System Veta Grande, nämlich: Gold mit 52,2 %, Silber mit 62,1 %, Blei mit 87,9 % und Zink mit 78,6 %. Das Unternehmen hält die historische Ressource Panuco aus dem Jahr 2019 für relevant, da sie die Lagerstätte Panuco identifiziert und modelliert.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Ressource 2019 Panuco als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die historische Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wurden 8 % der Bohrkernintervalle, die für die Ressourcenberechnungen verwendet wurden, neu beprobt und diese an ALS zur unabhängigen Untersuchung übergeben. Darüber hinaus wurden zusätzliche Datenverifizierungen durchgeführt, einschließlich der Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, der Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, dem Vergleich dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle mit Datenbankeinträgen sowie einer Überprüfung der ursprünglichen ALS-Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank. Die Umstrukturierung der aktuellen Panuco-Ressource ist im Gange, bis die Ergebnisse der Kontrollproben eintreffen.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas Silver weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas Silver, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Zacatecas-Grundstücken und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Bestimmungen. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Sofern nicht durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben, verpflichtet sich Zacatecas Silver nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Adam Ross, Investor Relations, Telefon: +1 604 229-9445, Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334, Email: info@zacatecassilver.com

