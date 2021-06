VST: Operatives Ergebnis positiv

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang erlitten, das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis aber leicht in den positiven Bereich gedreht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz um etwa 40 Prozent auf rund 59 Mio. Euro gesunken. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe sich auf -2,8 Mio. Euro belaufen und damit die Schätzung von SRC (-2,1 Mio. Euro) nicht erreicht. Hinsichtlich der regionalen Expansion seien im Jahresverlauf einige Fortschritte erzielt worden. So habe das Unternehmen neben dem Ausbau der Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweden auch in Polen und Dänemark erste Projekte gestartet. Nach Analystenaussage sei der Jahresstart zufriedenstellend. Die SRC-Schätzung für das laufende Jahr sowie die kommenden Jahre sei aufgrund der Entkonsolidierung der Premiumverbund Bau GmbH aber reduziert worden, da die Gesellschaft nunmehr als at-Equity bewertet werde und in das Beteiligungsergebnis einfließe. Weiter gehe der Analyst davon aus, dass neben dem EBITDA auch das EBIT in 2021 wieder positiv ausfallen werde und sich in den Folgejahren deutlich gesteigert werden könne. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 8,00 Euro) und bestätigt das Rating "Accmulate".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.06.2021, 17:15 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 10,00