---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma AG nimmt Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung auf

Ladenburg, 15. Juni 2021 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Privatplatzierung neuer Aktien an institutionelle Investoren in Europa und den USA über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) durchzuführen. DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, ein Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp, beabsichtigt, diese Transaktion zu unterstützen. Die Hauptaktionärin der Heidelberg Pharma ist dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG, Walldorf.



Heidelberg Pharma wird unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bis zu 3.106.637 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien oder bis zu 10 % des Grundkapitals anbieten. Das Grundkapital wird damit von 31.066.372,00 Euro auf bis zu 34.173.009,00 Euro erhöht. Die neuen Aktien sollen nach ihrer Emission zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.



Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich am 15. Juni 2021 abends schließen, wenngleich sich die begleitende Bank das Recht vorbehält, das Platzierungsverfahren jederzeit abzuschließen.



Die Heidelberg Pharma AG plant mit dem Erlös der Kapitalerhöhung die Weiterentwicklung der proprietären ATAC (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) Pipeline-Kandidaten und der ATAC-Technologie, insbesondere die klinische Entwicklung des proprietären Leitprojektes HDP-101, sicherzustellen.



Die Kapitalerhöhung wird von Bryan, Garnier & Co, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.



+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++



---------------------------------------------------------------------------