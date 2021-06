STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

About You wagt den Sprung auf’s Börsenparkett

Zur Wochenmitte startet der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten in den Handelstag. Vor der heutigen Fed-Sitzung scheinen die Anleger vorerst abwartend zu agieren. Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht indes ein Börsen-Neuling. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Herzlich Willkommen auf dem Stuttgarter Börsenparkett, About You! Am Morgen wagte der Online-Modehändler den Sprung an die Börse. Der erste Preis lag mit 25,60 Euro gut 11% über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Im weiteren Handelsverlauf stiegen die Papiere sogar bis über 26 Euro. Rege gehandelt werden zur Wochenmitte auch die Papiere des Wolfsburger Auto-Konzerns Volkswagen. Für die Aktie geht es um 1,5% gen Süden. Wegen anhaltender Engpässe bei der Chip-Lieferung kündigte der Konzern für die kommende Woche erneute Kurzarbeit in Teilen des Stammwerks an. Auch die Aktie des großen Elektro-Auto-Konkurrenten Tesla gibt zum Mittag rund 1,3% nach. Sie befindet sich nach einem außergewöhnlich starken Kursanstieg im Jahr 2020 kurstechnisch in einer Konsolidierungsphase. Von ihren Hochs bei rund 740 Euro verlor die Aktie rund ein Drittel an Wert. Auch die letzten Analysten-Einschätzungen der Nord LB und der Credit Swiss waren lediglich Verkaufs- bzw. Halte-Empfehlungen.

Börse Stuttgart auf YouTube

Darum geht's im Video: Der Mittwoch hat es an der Börse in dieser Woche wirklich in sich: Erst legt About You seinen Börsengang aufs Parkett, dann folgt am Abend noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Was von den beiden Großereignissen zu erwarten ist und wieso Richy dieses Mal fehlt ? Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Y249Xk6nOeo