Aufsichtsrat der Commerzbank sichert Kontinuität und Stabilität im Vorstand

- Vorstandsbestellung Jörg Hessenmüller turnusmäßig verlängert

- Sabine Schmittroth konzentriert sich perspektivisch wieder auf die für die laufende Restrukturierung wichtige Verantwortung für das Personalressort - Vorstandsressort Privat- und Unternehmerkunden wird neu besetzt

Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat bei seiner heutigen Sitzung wichtige Weichen gestellt, um den Vorstand des Instituts weiter zu verstärken und für die mit der "Strategie 2024" eingeleitete tiefgreifende Transformation langfristige Kontinuität und Stabilität in dem Führungsgremium zu sichern.

Bettina Orlopp wird mit Wirkung vom 17. Juni 2021 zur Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt, in diesem Zuge hat der Aufsichtsrat die Vorstandsbestellung vorzeitig um fünf Jahre bis Juni 2026 verlängert. Damit wird die große Bedeutung der konsequenten Ausrichtung der Commerzbank am Ziel der Wiedererreichung nachhaltiger Profitabilität untermauert. Ebenfalls für weitere fünf Jahre wurde die Vorstandsbestellung von Chief Operating Officer Jörg Hessenmüller turnusgemäß bis Ende 2026 verlängert. In seiner Ressortzuständigkeit liegen wesentliche Hebel der Transformation, allen voran die weitere Digitalisierung der Commerzbank.

Zudem konzentriert sich Sabine Schmittroth perspektivisch wieder auf ihre Rolle der Arbeitsdirektorin. Das Personalressort ist angesichts der personalwirtschaftlichen Herausforderungen der begonnenen Restrukturierung der Commerzbank wichtiger denn je. Die Verantwortung für das Segment Privat- und Unternehmerkunden, die Sabine Schmittroth im Herbst 2020 mit übernommen hatte, wird sie wieder abgeben. Ein Prozess zur Neubesetzung dieser für den nachhaltigen Erfolg der Bank wichtigen Vorstandsposition wurde eingeleitet.