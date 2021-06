Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wacker Chemie Umsatz- und Gewinnprognose erhöht Bei Wacker Chemie laufen die Geschäfte besser als erwartet: Das Unternehmen hebt daher am Mittwoch seine Prognose an. Erwarteten die Münchener bisher ein Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, so wird nun ein Anstieg von 4,69 …