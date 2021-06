TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend schwächer tendiert. Leichte Verluste an der Wall Street belasteten. Das Ausmaß der Abgaben hielt sich aber insgesamt in Grenzen, nachdem die Entwicklung schon in den Vortagen verhalten gewesen war.

Die asiatischen Börsen litten unter den Nachwirkungen der US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Die LBBW bezeichnete die neuen Leitzinsprojektionen der US-Währungshüter als "Überraschung". Damit rücke eine striktere Geldpolitik näher. "Vor dem Hintergrund eines deutlich gestiegenen Inflationsdrucks scheint eine Leitzinswende nun bereits im Jahr 2023 in Reichweite", so die LBBW. "Eine signifikante Minderheit der Währungshüter hält einen solchen Schritt sogar schon im kommenden Jahr für möglich." Darauf seien die Finanzmärkte nicht vorbereitet gewesen, hätten sie doch "nicht mit einer Abweichung vom bisherigen Kurs der ultralockeren Geldpolitik" gerechnet.