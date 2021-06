Moovly gibt die Integration in HubSpot Media Bridge bekannt

VANCOUVER, CANADA -- (17. Juni 2021) Moovly Media Inc. (TSXV: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) gab die Erstellung einer Integration in HubSpot und die Aufnahme in eine Medien-App-Sammlung bekannt.

Benutzer von Moovly und HubSpot können jetzt Moovlys führende Multimedien-Plattform zur Gestaltung ansprechender Vertriebs- und Marketingvideos nutzen und diese übergangslos auf der HubSpot-CRM-Plattform veröffentlichen. Diese Integration bildet einen Link zwischen ansprechenden Video-Inhalten und Vertriebs- und Marketingaktivitäten, da Videos nachweislich mehr Kundenverkehr in Verkäufe umwandeln und die Verkaufszahlen steigern.

Jake Morgen, HubSpot Partner Manager: „Moovly ist führend im Bereich Videoerstellung und hilft mittelständischen Firmen bis zu Großunternehmen, effektiven Inhalt in unterschiedlichen Medienkanälen zu erstellen. Mit der neuen direkten Integration in HubSpot bietet Moovely Benutzern die wertvolle Erfahrung, ihre Moovely-Medien übergangslos durch einfaches Ziehen und Ablegen in HubSpot-Content einzubringen. Moovely ist glücklicherweise einer der ersten Anwender der neuen HubSpot Media Bridge und in der Lage, unseren gemeinsamen Benutzern eine eindrucksvolle Kundenerfahrung zu bieten“.

Moovly CEO Brendon Grunewald äußerte: „Wir sind unglaublich stolz, in HubSpots Medien-App-Sammlung mit einer Marktkapitalisierung von 24 Milliarden, einer führenden CRM-Plattform für Unternehmen jeder Größe, aufgenommen zu sein. Die Integration erlaubt Benutzern, ansprechenden Content in Moovly zu gestalten und auf diesen in HubSpot zur Verwendung in ihren Kampagnen, E-Mails und dynamischen Zielseiten zuzugreifen“.

Weitere Informationen sind erhältlich unter:

- HubSpot [www.hubspot.com ]

- Moovly [www.moovly.com]

- The integration [https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sales/video/moovly ]

Über Moovly:

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen, cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Partnerschaften mit Getty Images und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.