WARBURG RESEARCH belässt Hapag-Lloyd auf 'Sell'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 95 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Boom in der Containerschifffahrt setze sich fort, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Normalisierung der Frachtraten sei nicht in Sicht, weshalb er für das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen ein starkes zweites Quartal erwartet. Angesichts der hohen Bewertung der Aktie bleibt Cohrs allerdings vorsichtig./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.