Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens können sich heute nach zuletzt sinkendem Aktienkurs über ein saftiges Plus an der Börse freuen. Ist das nun der Start für eine neue Kurs-Rallye? Auf jeden Fall zeigt die Performance erneut, dass mit BioNTech erneut zu rechnen ist!

Gegenüber dem Vortag steigt der Aktienkurs um starke 3,5 Prozent und 5,95 Euro. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei einem überragenden Wert von 175,95 Euro. Zuletzt ist der Aktienkurs um fast 30 Euro gesunken und sorgte erstmals seit mehreren Monaten wieder für einen längeren negativen Lauf. Legt BioNTech jetzt wieder los?

Der Aktienkurs zeigt sich momentan unbeeindruckt von vermehrt aufkommenden Nachrichten, dass eine Vielzahl an Lieferung des Corona-Impfstoffes mengentechnisch nicht eingehalten werden können. Dies sorgt in den europäischen Ländern und vor allem in Deutschland für eine Verlangsamung der Impfkampagne.

