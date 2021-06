Mavenir Campus-Netzwerk mit in der Cloud Hosted Open RAN 4G/5G CBRS/OnGo-Fähigkeit, gestartet in Dallas, Texas Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 17.06.2021, 16:38 | 23 | 0 | 0 17.06.2021, 16:38 | Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die auf jeder Cloud läuft und die Art und Weise verändert, wie sich die Welt verbindet, hat heute sein Campus-Netzwerk in Dallas für 4G/5G verkündet. Der Campus demonstriert die Netzwerkintegration über eine Reihe von zertifizierten Lösungen, die Integration mit Drittanbietern für Interoperabilitätstests und einen neuen Ansatz für Open Virtualized Radio Access Network (Open vRAN) Citizens Broadband Radio Service (CBRS)/OnGo Bereitstellung von privaten Netzwerken. Das CBRS/OnGo-zertifizierte Produktangebot von Mavenir adressiert Makro-, Unternehmens- und Industrie 4.0-Anwendungsfälle. Diese Lösungen werden als End-to-End-Privatnetzlösung oder als Teil einer Open RAN-Implementierung geliefert, um Unternehmen, Carrier, Value Added Reseller (VARs), Systemintegratoren (SIs) und Wireless Internet Service Provider (WISPs) dabei zu unterstützen, das CBRS-Spektrum in den Vereinigten Staaten zu nutzen. Das Mavenir Private Network-Lösungsangebot, MAVedge, umfasst Funk und Core für vollständiges CBRS/OnGo-Konnektivität in verschiedenen Anwendungen: MAVair : Eine vollständiges Paket von 4G/5G FCC- und OnGo-zertifizierten Citizen Broadband Service Devices (CBSD): für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, Zero-Touch-Bereitstellung und -Analytik. Intelligente Masten, die eine breite Palette von Funktionen umfassen, darunter eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, eine große LED-Anzeigeeinheit für Werbung, eine Kamera, eine Straßenbeleuchtung und eine Wetterstation/einen Umweltsensor. CBRS/OnGo Open vRAN: Entwickelt mit Cloud-nativen Virtualisierungstechniken, ermöglicht es dem RAN, sich je nach Nutzung und Abdeckung zu flexen und anzupassen.

MAVcore : 4G/5G Evolved Packet Core (EPC),vor Ort bereitgestelltes, hybrides und in der Cloud gehostetes CBRS/OnGo als Dienstleistung. Als Pionier im Bereich Open RAN hat Mavenir Interoperabilitätstests mit Drittanbietern von Lösungen, einschließlich mehrerer Customer Premises Equipment (CPE), durchgeführt, um die Interoperabilität der Anbieter zu gewährleisten und zu zeigen, wie das Ökosystem ein erfolgreiches und funktionales Open vRAN-basiertes privates Netzwerk einrichtet. Der Mavenir-Campus beherbergt ein privates CBRS/OnGo-Netz für Interoperabilität im Innen- und Außenbereich, das die Fähigkeiten des Netzwerks für das Internet der Dinge (IoT), Funkgeräte und Antennen für eine Vielzahl von intelligenten Anwendungsfällen, einschließlich intelligenter Lichtmasten, zeigt. Darüber hinaus beweist der Campus Durchsatz, Handover und eine vollständige Carrier-Aggregation sowohl im General Authorized Access (GAA)- als auch im Priority Access License (PAL)-Spektrum „Mavenir setzt sich für die Förderung der Interoperabilität ein, indem es das CBRS/OnGo-Ökosystem mit Geräte-, Anwendungsanbietern und Netzwerkakteuren ausbaut", so Aniruddho Basu, Senior Vice President (SVP) und General Manager (GM) of Emerging Business von Mavenir. Der Mavenir 4G/5G Campus bietet ein Vorzeigeprojekt für das Netzwerk Open vRAN und beweist offene Interoperabilität, Test und Implementierung von End-to-End-Benutzeranwendungen, einschließlich IoT-Sensor- und Gerätekonnektivität. Damit ist Mavenir die erste Adresse für Kommunen, Unternehmen und Anbietern von Kommunikationsdiensten, die die Möglichkeiten des Betriebs eines privaten Netzwerks ausloten wollen." Über Mavenir: Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210617005619/de/





