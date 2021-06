Galaxy Digital sichert sich Position als Liquiditätsanbieter für Goldman Sachs' Bitcoin-Futures-Blockhandel

NEW YORK, 19. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder „das Unternehmen"), ein innovatives Finanzdienstleistungs- und Investmentmanagementunternehmen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es als Liquiditätsanbieter der Goldman Sachs Group Inc. („Goldman Sachs" oder „die Bank") für ihre Bitcoin-Futures-Block-Trades an der CME Group Inc. („CME Group") fungieren wird, da die Bank ihr Kryptowährungsangebot ausbaut.

Die Hinzufügung von Galaxy als Liquiditätsanbieter folgt der erfolgreichen Ausführung der ersten Kryptowährungsgeschäfte von Goldman Sachs und der formalisierten Einrichtung seines Bitcoin-Desks in der letzten Woche, zwei Monate nachdem die US-Bank angekündigt hatte, dass sie aufgrund der wachsenden Nachfrage von institutionellen Kunden wieder in den Kryptowährungsmarkt einsteigen würde.

„Das Vertrauen von Goldman in uns bestätigt unsere institutionelle Expertise und die Stärke dessen, was wir hier bei Galaxy aufbauen", sagte Damien Vanderwilt, Co-Präsident und Head of Global Markets bei Galaxy Digital. „Wir sind stolz darauf, ein strategischer Partner von Goldman zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Max und seinem Team, um die steigende Nachfrage von Institutionen zu befriedigen und den Weg für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen als Anlageklasse zu ebnen."

Die Handelsplattform von Galaxy Digital ist so positioniert, dass sie Kunden Zugang zu tiefer und vielfältiger Liquidität auf einer Vielzahl von zentralisierten Börsen und OTC-Märkten bietet. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zu einer breiten Palette von Spot- und Terminbörsen, Börsen für digitale Vermögenswerte und Verwahrstellen sowie Fiat-Banking-Partnern, was es ihm ermöglicht, Kapital und Vermögenswerte sicher und effizient zu bewegen, um Liquidität zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen und marktübergreifende Chancen zu nutzen.