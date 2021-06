Von EIG angeführtes Konsortium schließt Infrastrukturvereinbarung im Wert von 12,4 Mrd. USD mit Aramco ab

An dem von EIG geleiteten Verfahren der gemeinsamen Investition in Aramco Oil Pipelines beteiligte sich eine globale Gruppe führender institutioneller Investoren aus China, dem Königreich Saudi-Arabien, Korea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten, darunter auch die Mubadala Investment Company, ein Abu Dhabi Sovereign Investor, der Silk Road Fund, Hassana und Samsung Asset Management.

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor und einer der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren, meldete heute den Abschluss der bereits angekündigten Transaktion mit der Saudi Arabian Oil Co. („Aramco“), mit der ein Konsortium von Investoren eine 49-prozentige Beteiligung an der Aramco Oil Pipelines Company („Aramco Oil Pipelines“) übernimmt. Dabei handelt es sich um ein neu gegründetes Unternehmen mit Rechten auf 25-jährige Zollgebühren für das Erdöl, das durch das stabilisierte Rohöl-Pipelinenetz von Aramco transportiert wird.

R. Blair Thomas, EIG Chairman und CEO, sagte dazu: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion mit Aramco, einem vorrangigen globalen Energielieferanten. Das Kaliber dieses herausragenden globalen Infrastruktur-Assets zeigt sich auch in den führenden Anlegern, die hier neben EIG investiert haben. Es ist uns eine Ehre, mit diesem erstklassigen Konsortium zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns auf eine langfristige, ertragreiche Partnerschaft.“

In Verbindung mit der Transaktion agierte die HSBC Bank plc als Finanzberater von EIG und Latham & Watkins als Rechtsberater von EIG.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energiesektor mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2021). EIG ist spezialisiert auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis. In seiner 39-jährigen Geschichte hat EIG über 370 Projekte bzw. Unternehmen in 37 Ländern auf sechs Kontinenten mehr als 37 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., mit Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über Aramco

Aramco ist ein weltweit tätiges, integriertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Energie und Chemikalien, das davon überzeugt ist, dass Energie mit einer Chance gleichzusetzen ist. Das Unternehmen produziert etwa jedes achte Barrel der weltweiten Ölversorgung und entwickelt neue Energietechnologien. Das globale Team von Aramco strebt bei all seinen Tätigkeiten stets positive Ergebnisse an. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen, denn dies fördert Stabilität und langfristiges Wachstum in der ganzen Welt. www.aramco.com.

