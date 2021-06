Bevölkerung Deutschlands im Jahr 2020 erstmals seit 2011 nicht gewachsen

Wiesbaden (ots) - * Nettozuwanderung im Pandemiejahr 2020 stark gesunken



* Zahl der Sterbefälle gestiegen, Geburtenzahl leicht rückläufig



* Zahl der Hochbetagten ab 80 Jahren um 4,5 % gegenüber 2019 gestiegen





Zum Jahresende 2020 lebten 83,2 Millionen Menschen in Deutschland. Damit ist dieEinwohnerzahl Deutschlands im Vorjahresvergleich nahezu unverändert geblieben(-12 000 Einwohner/-innen), nachdem die Bevölkerung zwischen 2011 und 2019kontinuierlich von 80,3 Millionen auf 83,2 Millionen gewachsen war. DieEntwicklung im Pandemiejahr 2020 resultiert aus zwei Faktoren: zum einem einerverminderten Nettozuwanderung, die nach vorläufigen Ergebnissen von 294 000 imJahr 2019 auf 209 000 im Jahr 2020 zurückgegangen ist. Zum anderen erhöhte sichder Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten von 161 000 auf 212000. Somit konnte die gesunkene Nettozuwanderung das Geburtendefizit nur nochannähernd ausgleichen. Für eine Bevölkerungszunahme reichte sie aber nicht mehraus.Zahl der Hochbetagten ab 80 Jahren steigt binnen Jahresfrist um 4,5 %Trotz der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden erhöhtenSterblichkeit wuchs die Zahl der älteren Menschen im Jahr 2020 weiter: Amstärksten stieg die Zahl der Hochbetagten ab 80 Jahren mit einem Plus von 255000 Personen oder 4,5 % auf 5,9 Millionen. Die Zahl der Seniorinnen und Seniorenzwischen 60 und 79 Jahren erhöhte sich um 96 000 auf 18,2 Millionen (+0,5 %).Dagegen nahm die Bevölkerung in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren um367 000 Personen ab und umfasste Ende 2020 rund 43,7 Millionen Frauen und Männer(-0,4 %). Die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren blieb mit 15,3Millionen nahezu unverändert (+4 000). Das Durchschnittsalter der Bevölkerungerhöhte sich wie im Vorjahr um 0,1 auf 44,6 Jahre.Bevölkerungszuwachs im Westen deutlich geringer als 2019, Rückgang im Ostenleicht verstärktIn den Bundesländern zeigten sich 2020 folgende Entwicklungen: Berlin undNordrhein-Westfalen verzeichneten im Vergleich zu 2019 einen Bevölkerungsverlustvon 5 000 beziehungsweise 22 000 Personen, nachdem die Bevölkerung in denVorjahren noch gewachsen war (2019: +25 000 bzw. +15 000). Neben derverminderten Zuwanderung aus dem Ausland war dabei für Berlin zusätzlich eineverstärkte Abwanderung in andere Bundesländer ursächlich. Umgekehrt ist dieBevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns aufgrund einer gestiegenen Zuwanderung ausdem Inland um 3 000 Personen gewachsen, nachdem sie 2019 noch zurückgegangen war