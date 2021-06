Es gab in der Bundesrepublik inklusive 2021– zwei kommissarische nicht mitgerechnet – 19 Bundesminister der Finanzen: 7 von der Union, 2 von der FDP und 12 von der SPD. Der amtierende ist ein SPD-Mann: Olaf Scholz, zugleich Vizekanzler und „Kanzlerkandidat” der SPD für die Bundestagswahl am 26. September 2021. So weit, so gut! So weit,

Der Beitrag Minister der Finanzen (!) Olaf Scholz weiß nicht, was ein Liter Sprit kostet erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.