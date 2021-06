windeln.de-Aktie kommt mit Plänen zur Kapitalerhöhung nicht gut bei Anlegern an

In den vergangenen Wochen schossen viele Meme-Aktien durch die Decke. Gewinnen konnte auch der Anteilschein von windeln.de, der ausgehend von einem Kursniveau von 0,52 Euro zeitweise in den Bereich von 7 Euro schoss. Allerdings ist die Firma jetzt …

In den vergangenen Wochen schossen viele Meme-Aktien durch die Decke. Gewinnen konnte auch der Anteilschein von windeln.de, der ausgehend von einem Kursniveau von 0,52 Euro zeitweise in den Bereich von 7 Euro schoss. Allerdings ist die Firma jetzt dringend auf eine Kapitalerhöhung angewiesen.Am vergangenen Dienstag haben wir in einem Artikel über die Pläne des Unternehmens windeln.de (DE000WNDL201) berichtet, im Rahmen einer massiven Kapitalerhöhung frische Gelder an der Börse einzuwerben. Entsprechend bietet die Firma allen Aktionären an, weitere ...